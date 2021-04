La “strage” della bicicletta di Pasquetta

Siamo in zona rossa, ancora per oggi, non si può uscire dal proprio comune ma si può fare un giro in bicicletta. Sono quindi molte le persone che hanno tirato fuori i due pedali, il che ha significato però una crescita di cadute e incidenti, anche gravi, nonostante le poche automobili in circolazione nel week end.

Pubblicità

2 ad Abbiategrasso

Questa mattina poco prima delle 8 una ragazza di 24 anni è caduta dalla bicicletta in via Piave, circa all’altezza del numero civico 25. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale di Abbiategrasso e un’ambulanza della Croce Azzurra di Abbiategrasso che ha prestato soccorso alla giovane portandola poi al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Magenta in codice verde. 2 ore dopo, in Piazza Castello, un uomo di 83 anni è caduto dalla bicicletta. E’ stato soccorso dall’equipaggio di una volante della Croce Azzurra e quindi alle 11 portato al pronto soccorso dell’Ospedale di Magenta.

Pubblicità

Oggi a Milano

Altri incidenti con le biciclette sono capitate questa mattina Milano. Includiamo anche il solito incidente stradale con il monopattino elettrico. A mezzanotte e mezza, in via Melchiorre Gioia, all’altezza del numero civico 62, un uomo di 25 anni si è fatto male cadendo dal monopattino. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Milano e un equipaggio dell’ambulanza della Croce Rossa di Milano che hanno portato l’infortunato, dopo averlo soccorso, al Pronto Soccorso dell’Ospedale Fatebenefratelli, in codice verde.

Pubblicità

Poco dopo le 7, sempre a Milano, in via Carnia, all’altezza del numero civico 29, un ciclista di 55 anni è stato investito. Sono intervenuti sempre gli agenti della polizia locale di Milano. L’equipaggio di un’ambulanza della SSL di Milano ha portato l’infortunato al Pronto Soccorso dell’Ospedale i Città Studi poco prima delle 8, in codice verde.

Pubblicità

Un altro incidente con la bicicletta in via Sardegna, intorno alle 9. Una ciclista di 28 anni è stata investita. È stata soccorsa l’equipaggio di un’ambulanza che poi l’ha portata poco prima delle 10 al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Carlo, in codice verde.

Pubblicità





Pubblicità

Settimo Milanese

Più grave è stato l’incidente avvenuto alle 9 a Settimo Milanese, nella frazione di Vighignolo in via Giacomo Matteotti. Un uomo di 37 anni è caduto dalla bicicletta e si è fatto davvero male. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce Verde di Milano e un elicottero dell’elisoccorso del 118 che, viste le condizioni del ferito, lo ha trasportato all’ospedale di Rozzano in codice giallo. I rilievi dell’incidente sono stati affidati agli agenti della polizia locale di Settimo Milanese che erano presenti sul posto.

Questa è il rapporto degli incidenti e delle cadute dei ciclisti fino alle 13 circa di oggi.

Pasquetta in bicicletta

Si è cominciato con Magenta quando alle 9.15 circa, il lunedì di Pasqua, in via Fratelli Rosselli, la Croce Azzurra di Abbiategrasso ha soccorso un ciclista di 19 anni che era stato investito e lo ha portato alle 9.51, in codice verde, al Pronto Soccorso dell’Ospedale Fornaroli di Magenta.

Alle 11:22 a Casarile sulla strada statale 35 un uomo di 72 anni è caduto dalla bicicletta. Soccorso della Croce Bianca di Binasco non è stato trasportato in ospedale.

Quindi a Milano in via delle Forze Armate all’altezza del numero 165. Un altro ciclista, un uomo di 36 anni, è stato investito. È stato soccorso dall’equipaggio di un’ambulanza e portato all’ospedale San Carlo alle 13, in codice verde. I rilievi dell’incidente sono stati affidati agli agenti della polizia locale di Milano.

Sempre a Milano, poco prima delle 12.30, ai Bastioni di Porta Venezia è toccato un ragazzino di 12 anni che è caduto dalla bicicletta. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Viola che lo ha medicato ma non si è reso necessario il trasporto al pronto soccorso.

E’ andata, invece, peggio ad un ragazzino di 11 anni che è caduto dalla bicicletta in via Mar Nero, a Milano, all’altezza del numero civico 18, intorno alle 13.15. E’ stato soccorso dall’equipaggio di un’ambulanza della Croce Verde di Trezzano sul Naviglio e portato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Gaetano Pini di Milano.

Bruttissima la situazione di un ciclista di 80 anni investito ieri alle 16 circa in via George Stephenson, sempre a Milano, all’altezza del numero civico 81. Sul posto un’ambulanza e un’automedica che hanno assistito il ferito poi portato in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale San Carlo.

Alle 22 circa un altro incidente, sempre a Milano ma in via Ceresio, all’altezza del numero civico 4. Un giovane di 26 anni è caduto dalla bicicletta. Soccorso dall’equipaggio di un’ambulanza, non avuto però bisogno di essere portato al pronto soccorso.