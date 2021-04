Latitante di Rho trovato a Lambrate

6 mesi fa era evaso dagli arresti domiciliari a Rho e aveva fatto perdere le sue tracce, diventando ufficialmente un latitante. Lo hanno ritrovato, e arrestato per evasione, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano. E’ un cittadino italiano di 28 anni.

Durante uno dei servizio di vigilanza di routine alla stazione di Milano Lambrate, i poliziotti hanno notato l’uomo che era in compagnia di una donna. Si aggiravano in stazione. Alla richiesta di esibire un documento di identità, i due hanno detto d non averne. poi hanno dato dei nomi falsi, facili da scoprire. I poliziotti si sono insospettiti, e hanno voluto andare a fondo della faccenda con una identificazione rituale.

Allo Sdi non si sfugge, specie se si è latitanti e pregiudicati, e i sistemi di controllo della polizia hanno permesso di attribuire all’uomo la sua reale identità. Sia l’uomo sia la donna sono stati denunciati per aver dato false generalità. Il 28enne italiano è stato arrestato per evasione e la 21enne ucraina è stata indagata anche per favoreggiamento e per aver ospitato il compagno durante i 6 mesi passati come latitante.