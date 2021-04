Incidente a Ossona. Contro il guard rail

Questa sera, poco dopo le 19.30 un pick up grigio, superato il semafono di via Patrioti e la chiesetta del Lazzaretto di Ossona è andato a sbattere contro il guard rail.Ll’incidente è successo mentre il pick up veniva da Ossona e percorreva la via Patrioti in direzione di Casorezzo

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di una pattuglia della compagnia di Abbiategrasso, raggiunti quasi subito da una ambulanza della Croce bianca di Magenta, uscita in codice giallo per soccorrere un uomo di 47 anni.

Dopo i primi accertamenti, il ferito è risultato meno grave di quanto si temeva e la valutazione del codice è scesa a verde. Infine non ha avuto bisogno di essere portato al pronto soccorso e le valutazioni sanitarie sono state effettuate sul posto. Gli accertamenti e i rilievi dell’incidente sono effettuati dai carabinieri che sono rimasti sul posto fino dopo le 21.