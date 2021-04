Rissa a Pieve Emanuele. 2 feriti

Le sue condizioni sono state classificate con il codice verde ed è stato medicato sul posto. Non ha avuto bisogno del trasporto al pronto soccorso. Quando arriveranno maggiori informazioni, aggiorneremo la notizia su quanto successo

Come comunicato dall’agenzia di Emergenza e urgenza di Milano nella rissa sono rimaste ferite due persone, che hanno avuto bisogno di cure mediche. Un uomo di 26 anni, F. A. , è stato ferito gravemente alla gamba destra. il comunicato parla di una ferita aperta cioè di uno squarcio. Dopo la prima medicazione è stata portato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Rozzano in codice giallo. l’altro ferito un uomo di 42 anni, T. I., ha invece un trauma facciale, probabilmente ha ricevuto un forte pugno.

Rissa questa notte poco prima delle 2 di notte in via Ruggero Leoncavallo a Pieve Emanuele . Dopo la chiamata al 112, sul posto sona arrivati i carabinieri della locale compagnia.

