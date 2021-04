Addio Pinuccia Magistrelli in Bruno (Romeo)

E’ venuta a mancare all’età di 90 anni Pinuccia Magistrelli, che sposò l’imprenditore magentino Bruno Romeo. “Una signora vera, una di quelle d’altri tempi – ricorda Francesco Bigogno che ha delineato il ricordo della famosa magentina – Oltre che aver speso la vita a lavorare dando beneficio ad altri, si è spesa nella beneficenza, era una pittrice, amava l’arte nelle sue diverse forme (tra cui il teatro) ed era una donna di cultura”.

Chi ha alle spalle qualche primavera si ricorderà della signora Pinuccia che per anni e anni gestì con la famiglia il negozio posto davanti alla ex Saffa. L’attività crebbe grazie all’impegno della famiglia Magistelli e qui gli operai di generazione in generazione potevano sempre trovare un pasto caldo e il calore dell’ospitalità familiare.

Pinuccia Magistrelli si sposò poi con Bruno Romeo, l’imprenditore magentino che lasciò un’impronta indelebile nel settore dell’idraulica. Lui stesso, attraverso la sua attività industriale che crebbe negli anni e che trovò posto lungo la ex strada statale 11 (all’altezza del vivaio), formò altrettante generazioni di idraulici di tutto il territorio. I coniugi, con l’una e l’altra attività, diedero servizi utili ai cittadini e lavoro. Tra le commesse anche quelle in Arabia Saudita e nel mondo.

Rilevarono da Carlo Ponti (marito defunto di Sofia Loren) la casa di via Cavallari che fu per anni dimora di famiglia e dove crebbero i due figli della coppia. Nonna, mamma, imprenditrice, donna di cultura. Tanti volti per un’unica figura amata e stimata, mai sopra le righe, concreta e signorile. Con lei il marito. Insomma, una famiglia che ha fatto la storia di Magenta e che ha dato tanto a Magenta.

La signora Pinuccia si è spenta mercoledì 31 marzo e i suoi funerali verranno celebrati martedì 6 aprile alle 15,30 in basilica San Martino a Magenta.

