Emulo di Diabolik a Casorezzo compie furti a raffica. E’ caccia aperta

Nelle ultime settimane Casorezzo pare colpita da un emulo di Diabolik che entra nelle case con una metodologia semplice, e ruba le pochissime cose che si trovano sul tavolo, o comunque in vista. Non prende molto, anzi, ci si chiede cosa abbia nel cervello per correre un rischio simile, di essere scoperto e magari picchiato o peggio da chi lo sorprende sul fatto, senza che vi sia un reale tornaconto.

Pubblicità

Iperattività del diabolik paesano

Il numero di furti compiuti è consistente. Decine nel giro di una quindicina di giorni. Un furto simile è stato segnalato anche a Ossona, nei giorni scorsi. il ladro è entrato in casa di notte e ha portato via pochi euro che erano in una ciotola sul tavolo della cucina, e poi se ne è andato. Non c’è nulla di peggio, che fa infuriare le persone, come qualcuno che entra in casa di nascosto per rubare magari cose che hanno pochissimo valore. Fa sentire il pericolo sulla pelle, persino più di un ladro che rompe e fruga dappertutto alla ricerca di denaro e oggetti preziosi

Pubblicità

Infatti a Casorezzo la gente è spaventata e sta organizzando dei pattugliamenti di volontari. Nelle ultime sere i carabinieri si stanno dedicando a Casorezzo. Come dice anche il sindaco di Casorezzo, Pierluca Oldani che lo scorso 29 marzo ha pubblicato un post, a proposito del Diabolik paesano, sulla pagina del municipio di Casorezzo.

Pubblicità

Il messaggio del Sindaco Pierluca Oldani

“Buongiorno. Intervengo in merito alla situazione furti degli ultimi giorni. I Carabinieri stanno seguendo attentamente le circostanze e l’evolversi dei fatti. È importantissima la collaborazione dei Cittadini: occorre denunciare, segnalare, fornire descrizioni e altri elementi che possano aiutare le Forze dell’Ordine in fase di indagine. Questo è ancor più il momento di fare comunità, tenendo gli occhi aperti e chiamando immediatamente i Carabinieri e la Polizia Locale se si nota qualcosa di insolito. Il punto è sempre lo stesso: lavoriamo insieme per la sicurezza di tutti. Coraggio! Pierluca Oldani”

Pubblicità

L’emulo di Diabolik ha sbagliato paese. Non sta derubando i ricchi. Se la sta perdendo con gente normale esasperata e che teme per l’incolumità della propria famiglia e per i propri figli. In una situazione come quella che il diabolik ha creato, è meglio che i carabinieri lo prendano il prima possibile

Pubblicità