Vigili del fuoco. Nucleo NBCR. Valutazione dell’area dell’ex Smalto design a Cuggiono

Il grande capannone ormai abbandonato di via 4 novembre 33, sulla strada provinciale 17, a Cuggiono sta lentamente cadendo a pezzi, senza cure e si è riempito di ogni sorta di immondizia e materiale pericoloso. Il nucleo NBCR dei Vigili del fuoco si occupa infatti di valutare quanto materiali e sostanze abbandonate possono inquinare l’ambiente ed essere pericolosi per l’uomo.

Cuggiono . I vigili del fuoco volontari di Inveruno insieme al nucleo NBCR del comando provinciale dei vigili del Fuoco di via Messina a Milano . sono intervenuti ieri mattina per delle verifiche nell’area industriale dismessa della SmaltoDesign a Cuggiono. Sono passato già 4 anni da quando l’azienda è stata dichiarata fallita dal tribunale di Milano.

