Fuga all’alt sulla moto rubata e pieni di droga. Ecco come va a finire

Peschiera Borromeo. Tenta la Fuga all’alt, ma lo arrestano e salta fuori di tutto. Lo scorso 30 marzo, in serata, 2 stranieri in moto hanno forzato ad un posto di controllo della polizia locale. Sono fuggiti senza fermarsi all’alt degli agenti che sono così stati costretti ad inseguirli tra le vie del paese fino a via Di Vittorio. Qui i due hanno abbandonato la motocicletta, poi risultata rubata lo scorso 13 gennaio a Milano.

Fuga all’alt e si trova fra la polizia locale e i carabinieri

In quel momento, nell’altro senso di marcia passava una pattuglia dei carabinieri della compagnia di San Donato Milanese che, vista la scena, si sono uniti all’inseguimento a piedi dei due stranieri da parte degli agenti della polizia locale. Preso in mezzo fra carabinieri e agenti della polizia locale l’autista della moto ha finito la fuga velocemente e senza conseguenze.

E’ risultato essere un marocchino di 25 anni, in Italia senza fissa dimora. E’ stato accusato in stato di libertà per la ricettazione della moto rubata, ma arrestato per resistenza a pubblico ufficiale data la fuga all’alt e per detenzione di sostanze stupefacenti. Infatti con sè aveva 14grammi di cocaina, circa 6,8 grammi e 120 euro in contanti in banconote di vario taglio. Moto, droga e denaro sono stati sequestrati. Il 25enne arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

Il passeggero

Il passeggero della moto non si era allontanato di molto. Ha tentato inizialmente di far perdere le proprie tracce nascondendosi nei dintorni, ma circa un’ora dopo è stato rintracciato e identificato dai carabinieri nella stessa via. Dove poteva andare a piedi e senza moto? Si tratta di un 30enne, sempre marocchino, pregiudicato e senza fissa dimora. E’ stato denunciato in stato di libertà per concorso in detenzione di sostanze stupefacenti e ricettazione.