Eurojust. Congelati i conti correnti lussenburghesi della criminalità organizzata francese. 4 arresti in Germania

Su richiesta delle autorità francesi, Eurojust ha prestato la sua assistenza alla giornata dedicata all’operazione, avvenuta in Germania e in Lussemburgo, di contrasto alle attività di un gruppo della criminalità organizzata (GCO) coinvolto nel riciclaggio dei profitti derivanti dal traffico di stupefacenti. La coordinazione delle polizie e delle procure dei paesi coinvolti è avvnuta tramite l’Agenzia Eurojust. Sono state effettuate ricerche degli indagati in Germania e Lussemburgo e infine 4 persone sono state arrestate.

Oggi è difficile che sfuggano ai controlli

A seguito del dispiegamento su larga scala delle polizie, i conti bancari Lussemburghesi collegati al gruppo criminale organizzato sono stati congelati. Il sequestro ha colpito anche 4 proprietà, 5 automobili di lusso e 30.000 euro in contanti.

Il sistema di riciclaggio

Il Gruppo della criminalità organizzata aveva messo a punto un elaborato piano di riciclare per delle ingenti somme di denaro ottenute con la vendita su larga scala di cocaina in Francia. L’agenzia europea Eurojust ha dedicato questya settimana al coordinamento dell’operazione, su richiesta del Servizio giudiziario specializzato interregionale (JIRS) di Lille in Francia, ma che è stata eseguita in Germania e Lussemburgo, in accordo con le istituzioni di giustizia e polizia dei due paesi.

Europol

Europol, il coordinamento delle polizie europee, ha fornito il supporto analitico all’operazione. L’agenzia Eurojust, che è composta da diversi esperti di diritto internazionale e specialisti nei sitemi legali di diverse nazioni europee, ha prestato assistenza nell’esecuzione degli ordini di indagine europei, consentendo il congelamento dei conti bancari dei sospettati.

I reparti delle polizie nazionali coinvolti

In Lussemburgo, l’operazione ha coinvolto circa 100 agenti granducali della polizia sotto la direzione di un giudice istruttore del tribunale distrettuale lussemburghese e della Procura della Repubblica presso lo stesso tribunale. In Germania, l’operazione è stata coordinata dagli OPP di Stoccarda, Wiesbaden e Saarbrücken con il supporto dei dipartimenti di polizia di Niederbayern, Esslingen, Heidelberg e Westhessen e dell’Ufficio di polizia criminale di Stato Saarland.

