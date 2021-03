Incidente a Rho. Ha un malore e finisce in un cortile di Via Ratti

Sono ancora in corso le operazioni per soccorrere l’automobilista che oggi, poco prima della una, per cause ancora da definire ma probabilmente per un malore, ha abbattuto la recinzione ed è finito in un cortile di Via Achille Ratti.

Dalle prime notizie ricevute da Areu, l’agenzia regionale emergenza urgenza, l’ uomo di 53 anni era a bordo di una Bmw quando è avvenuto l’incidente. Sul posto, tramite una chiamata al Nue 112, sono arrivati un equipaggio di soccorritori e un’ambulanza della Croce Rossa italiana di Legnano e i mezzi e i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, oltre ad un’auto medica dell’ Att di Milano.

Inizialmente il codice di emergenza era rosso, data la natura dell’incidente. Ora invece pare meno grave ed è stato abbassato a codice giallo. Alle 16.20 l’uomo è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano.

Sul posto, per i rilievi dell’incidente, sono presenti i carabinieri della compagnia di Rho