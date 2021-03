I pacchi solidali pasquali e un pensiero per la Rsa. Corbetta

Riceviamo e pubblichiamo

“Ancora una volta protagonisti. Nella difficile battaglia contro il contagio da Coronavirus le famiglie hanno visto aggravarsi la loro situazione al punto di non aver nulla da mettere a tavola per cena, chi già stava male prima è crollato in uno stato di vera disperazione, difficile da immaginare.

Ogni contributo fatto con entusiasmo ha un valore enorme, e in questi giorni le iniziative, di Amici Fiamme Gialle per la Solidarietà, la Farmacia del Corso Dott. Sara Airoldi e FARM, per aiutare i più bisognosi mostrano un valore umano altissimo.

Hanno donato 100 pacchi Solidali pasquali (50 per la Caritas e 50 per i Servizi Sociali di Corbetta) da consegnare alle famiglie più fragili, donato al Comune nr. 500 mascherine colorate lavabili per bambini. Infine l’associazione Amici Fiamme Gialle, La Farmacia del Corso e FARM per queste Festività hanno donato agli Ospiti della RSA “un Uovo e delle Colombe Pasquali” per far si che il nostro pensiero d’affetto arrivasse per colmare queste distanze che ci privano della gioia degli abbracci”