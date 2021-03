NO Paura day. E il parco Sempione si riempie

Milano. Oggi alle 15 al parco Sempione, sotto l’Arco della Pace un grande successo per la conferenza all’aperto organizzata dal No Paura day. Hanno partecipato lo storico e geopolitico Paolo Sensini, l’avvocato Mauro Sandri, la giornalista e scrittrice Lidia Sella e il biologo nutrizionista clinico Franco Trinca.

Tanti gli argomenti che sono stati trattati durante il No Paura day, una manifestazione apartitica e informativa. L’avvocato Sandri è intervenuto in diretta telefonica. I relatori hanno affrontato diversi temi passando dal piano pandemico in vigore fino al gennaio 2021 che prevedeva delle norme diverse da quelle che sono state invece imposte fino a quella data fino alle questioni legate all’uso e alla gestione delle mascherine. Anche in quel caso c’è stato molto da dire.

Specialmente agli inizi della pandemia quando erano introvabili e quando a gennaio 2020 nessuno aveva avvisato che si era entrati in un’emergenza sanitaria.