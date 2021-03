Incendio in via 3 Castelli, Zona Barona – Restocco Maroni

Alle 15 di oggi un grande incendio si è sviluppato all’ interno di un deposito per le autodemolizioni in via tre Castelli al quartiere Restocco Maroni, al confine con il Ronchetto sul Naviglio e la Barona. Sul posto sono accorsi i mezzi dei Vigili del fuoco del comando provinciale di milano, le volanti della questura e 2 ambulanze con i soccorritori della Intervol Milano e un’automedica dell’Articolazione Aziendale Asssitenziale di Milano.

Ci sono stati anche due feriti. Due uomini di 78 e 49 anni che stavano passando sul posto si sono sentiti male per il fumo dell’incendio e sono stati soccorsi dalle ambulanze che si trovavano sul posto per assistere i vigili del fuoco. Uno di loro è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale alle 16.52, mentre ancora i vigili del fuoco stavano spegnendo le fiammo.

In un deposito di automobili ci sono numerosi pneumatici e altre sostanze che se bruciate possono creare gravi problemi respiratori,. in ogni caso si spera sempre che l’intossicazione non sia grave perchè quando il soccorso riguarda persone sopra i 65 anni o minorenni, la priorità di soccorso, e quinid il codice di invio al pronto soccorso è sempre alzato per prudenza.

I rilievi dell’incidente, e le cause che hanno scatenato le fiamme saranno compito degli agenti della polizia di stato presenti sul posto.