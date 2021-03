Professione furti sui treni. Arrestati 3 magrebini

3 magrebini di 23, 27 e 28 anni sono stati fermati dalla Polizia Ferroviaria di Milano. Sono accusati di essere gli autori di diversi furti sui treni, avvenuti sia Milano sia in provincia.

I poliziotti erano ieri alla stazione di Pioltello (MI) all’arrivo di un treno diretto a Verona e hanno sorpreso un individuo mentre, con la complicità di altre 2 persone rubava una valigetta 24 ore ad un ignaro viaggiatore.

L’uomo è stato bloccato mentre gli altri sono riusciti a far perdere le loro tracce. La loro fuga è però durata poco perchè gli investigatori li hanno subito rintracciati, rintracciando la camera di albergo in cui i 3 abitavano.

All’interno della stanza sono stati ritrovati documenti di identità, carte di credito, bancomat, diverse borse di ingente valore, un telefono cellulare, e oltre 2.000 Euro in contanti.

Tutto quello che è stato ritrovato nella stanza è risultato essere il bottino dei furti sui treni. Ogni cosa è stata sequestrata nell’attesa di rintracciare i proprietari che, per reclamare quanto ritrovato, devono presentarsi alla questura con la denuncia di furto formalizzata. I tre uomini, invece, sono stati rinchiusi nel Carcere di San Vittore e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.