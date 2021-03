Tentato furto in via San Salvatore. Casorezzo

I ladri hanno agito nella notte di sabato 27 marzo 2021. Attorno alle 3 di notte si sono introdotti in una casa di via San Salvatore a Casorezzo. Un quartiere tranquillo, con una viabilità condizionata da divieti d’accesso e composto da abitazioni residenziali.

I malviventi hanno cercato di entrare nella porta principale della casa con un arnese a punta che scardina la serratura. Sono però stati sentiti e messi in fuga. La paura e la rabbia dei residenti restano alte.

Nei giorni scorsi si sono verificati altri episodi simili in via Verdi, in via Battisti e nella via dell’asilo. I ladri hanno addirittura lasciato sul posto un cacciavite usato per scardinare le finestre