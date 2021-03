Sinistra per Corbetta sull’aumento del personale (riceviamo e pubblichiamo

Riceviamo e pubblichiamo un Comunicato inviato da Marilù Giordanino del gruppo Sinistra per Corbetta.

Eravamo veramente curiosi e quasi entusiasti perchè speravamo che ci potesse essere nonostante tutto una svolta al di là delle opinioni politiche diverse.

Che bello dai anche a Corbetta la transizione ecologica, un progetto di città smart.

Ed invece tutte queste fanfare per motivare l’introduzione di un ufficio di avvocatura in staff al sindaco perchè si sa i procedimenti legali hanno molto a che fare con ecologia e digitale.

Una figura pagata da noi Corbettesi per risolvere quali nostri problemi?

E poi udite udite l’aumento da 24 ore a 36 ore di una delle 2 figure di staff del sindaco che senza dubbio si opereranno per progetti ecologici e digitali!

Se qualcuno se ne fosse dimenticato lo staff del sindaco Ballarini è stato creato subito dopo l’insediamento nel 2016 e si è aggiunto al personale di segreteria , altre 2 persone, gia ‘storicamente previste in pianta organica. In soldoni circa 200.000€ nei 5 anni di mandato. Il fatto che aumentino le ore negli ultimi mesi prima delle elezioni, al di la della copertura formale delle funzioni previste nella delibera di assunzione, rivela il vero ruolo svolto .

E tutto questo con quale risultato concreto per noi cittadini al di là di spot propagandistici ? Un mistero.

Sinistra per Corbetta