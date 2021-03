Uomo muore in un tombino a Cormano

Cormano. Questa mattina intorno alle 6 un uomo è stato trovato morto in via Alessandro Manzoni a Cormano. Era a testa in giú , infilato e incastrato in un tombino, con la testa sommersa dall’acqua e i piedi in strada. Ne ha dato notizia l’agenzia di emergenza urgenza della regione Lombardia.

Non sono ancora state ricostruite le modalità della su morte. Era senza documenti, ma non ci sono segni di violenza. Sul posto dell’incidente si trovano i vigili del fuoco del comando provinciale di via Messina e i Carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni.

Sul posto erano presenti anche i soccorritori della Croce Rossa di Cusano e un’auto medica dell’ ats di Milano.i medici hanno potuto solo constatare la morte del poveraccio.

Nelle prossime ore aggiorneremo la notizia con altri particolari sull’incidente