Danno fuoco alla casa per fargli pagare l’affitto

Milano. Ieri intorno alle 15.30 i carabinieri hanno salvato un27enne egiziano. Era intrappolato dopo che due persone avevano dato fuoco alla casa. E successo in via Giulio romano, in zona di Porta Ticinese. L’egiziano era riuscito a chiamare in tempo il Nue 112.

Pubblicità

I carabinieri si sono precipitati sul posto e sono riusciti a salvare il giovane egiziano, forzando la porta dell’appartamento che era già saturo di monossido di carbonio. Qualcuno aveva sparso del liquido infiammabile e lo aveva incendiato.

Pubblicità

L’egiziano, trasportato dal 118 al pronto soccorso dell’ospedale Policlinico con i sintomi di una intossicazione da monossido di carbonio, dopo le cure del caso è stato dimesso con una prognosi di 2 giorni.

Pubblicità

Durante il salvataggio i carabinieri hanno trovato vicino all’abitazione un uomo di 68 anni, già conosciuto perchè pluripregiudicato e lo hanno fermato. Il 68enne aveva una lesione all’occhio dovuto probabilmente al contatto con il liquido incendiario, ed è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli in codice verde, da cui è stato dimesso dopo poco. Quando è stato disposto il suo trasferimento al carcere di San Vittore ha detto di sentirsi male ed è stato quindi portato, per accertamenti, al pronto soccorso della clinica sant’Ambrogio

Pubblicità

Cosa era successo

Come poi ricostruito dai carabinieri nei giorni scorsi il 68enne e un italiano di 42 anni avevano richiesto diverse volte in modo minaccioso il pagamento della mensilità dell’affitto del locale in cui abita il 27enne egiziano. Poi ieri pomeriggio sono tornati alla carica danneggiando la porta d’ingresso, e unica via d’uscita, del monolocale, rompendo e bloccando la serratura. Poi avevano rotto i vetri e spruzzato all’interno del liquido infiammabile e incendiandolo con della carta igienica.

Pubblicità





Pubblicità

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano hanno arrestato in flagranza il pluripregiudicato 68enne. Poi in serata hanno rintracciato anche il 42enne e lo hanno denunciato in stato di libertà per il reato di incendio in concorso. Ambedue sono pluripregiudicati. Il 42enne è stato identificato dopo l’ascolto di diversi testimoni e dai filmati realizzati con il telefono cellulare dalla vittima durante gli eventi.

La Sezione Rilievi del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Milano hanno poi trovato e sequestrato una bottiglia vuota di alcol, un accendino ed un rotolo di carta igienica, che era stato usato come innesco.