Droga persino nei calzini. Ne aveva più di 2kg

Imbottiva con la droga persino i calzini. 3 mesi di indagini della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio hanno portato ad individuare un appartamento in via Forze armate che veniva utilizzato come deposito per le sostanze stupefacenti. Ci abitava un 45enne pluripregiudicato per spaccio, affidato in prova ai servizi sociali.

Ieri mattina i poliziotti hanno individuato l’uomo nelle vicinanze dell’abitazione e lo hanno fermato. Nascosti nei calzini aveva 74 grammi di hashish, divisi in involucri, e in tasca il mazzo di chiavi della sua abitazione. Scatta la perquisizione domiciliare, e a casa dell’affidato ai servizi sociali i poliziotti trovano un vero deposito.

Nascosti in vari punti dell’appartamento hanno trovato 2 bilancini, 7800 euro in contanti in banconote di vario taglio, e 400 grami di hashish. Poi gli agenti si sono dedicati al box, dove hanno trovato 1 380 grammi di hashish e 386 grami di marijuana già divisa in dosi. L’anima da tifoso dekl 45enne lo aveva portato a contrassegnare ialcuni panetti di hashish con le immagini di Francesco Totti e della squadra del Paris Saint Germain. Vicino alla droga aveva appeso, incorniciata, la maglia di Del Piero.

La polizia lo ha arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, denaro e droga sono stati sequestrati. La droga finirà nell’inceneritore di Figino, mentre il denaro sarà versato sul conto giustizia e una volta confiscato sarà utilizzato per le spese correnti delle forze dell’ordine.