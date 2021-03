Le cacche di cane a Ossona stanno facendo davvero arrabbiare tutti

Ossona. Questo cartello è apparso questa mattina in piazza san Grato a Ossona. Le cacche di cane stanno davvero facendo arrabbiare i residenti e non solo quelli di piazza San Grato. Le cacche sono sparse in tutto il paese, vuoi per la mancanza di cestini appositi, vuoi perchè forse l’idea di abitare in un paese di campagna porta a credere che tutto sia velocemente biodegradabile, anche sui marciapiedi e piazze.

A Ossona ci sono più di 4mila persone, se anche solo un ottavo dei residenti ha un cane e lo porta a spasso, possiamo contare 500 cani che fanno la cacca ogni giorno in ogni angolo del paese. Per un comune che ha un territorio di soli 6 km quadrati è decisamente troppo. Va raccolta e smaltita nel modo giusto. Non può rimanere su marciapiedi strade e angoletti asfaltati. Ne avevamo già parlato qualche anno fa

Forse è proprio per l’esasperazione che nasce dal malcostume di non raccogliere le cacche di cane che è nata la provocazione del cartello apparso in piazza San Grato