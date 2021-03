Preso il rapinatore di via Rembrandt

Arrestato il rapinatore che, verso le 16.30 di ieri, in via Rembrandt a Milano, ha scippato, rapinato e spinto a terra una donna di 80 anni che camminava reggendosi ad un bastone, portandole via la borsetta. Si tratta di un pregiudicato egiziano di 30 anni bloccato dai carabinieri della radiomobile Milano, insieme ai loro colleghi della compagnia di intervento operativo (CIO) del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia.

Da scippo a rapina aggravata

La signora, residente a Milano ma originaria di Avezzano (Aq) stava camminando per strada tornando a casa quando è stata aggredita dal 30enne che le ha strappato violentemente la borsa che teneva sulla spalla con il manico a tracolla, buttandola per terra prima di fuggire verso piazza Melozzo da Forlì. I primi a soccorrere la signora sono stati una commerciante e una pattuglia del CIO Carabinieri, che stava passando in quel momento, e hanno assistito alla scena.

I carabinieri, diramata a tutti gli equipaggi in zona la descrizione del rapinatore, attivando le ricerche, lo hanno inseguito a piedi riuscendo a rintracciarlo e a bloccarlo in una via limitrofa. In quel momento sono stati raggiunti dai colleghi della radiomobile che hanno preso in consegna l’egiziano e lo hanno portato in caserma per l’identificazione e l’espletamento della parte di polizia giudiziaria. Il 30enne è accusato del reato di rapina aggravata e ora i trova nel carcere di San Vittore, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Milano.

Fortunatamente la signora non si è fatta molto male: una contusione al ginocchio e diverse escoriazioni.

Un rapinatore vigliacco. La storia su Facebook

I carabinieri hanno ritrovato subito il portafoglio, già svuotato, e lo hanno restituito. Secondo quanto raccontato su Facebook, oltre ai tanti testimoni dello scippo, questo si è svolto sotto le telecamere di un negozio che hanno ripreso la scena e le cui immagini sarebbero già nelle mani dei carabinieri. Sembrerebbe che l’uomo possa essere stato responsabile di altri scippi avvenuti in zona.