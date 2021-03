Sequestro di persona e rapina a Cassina de’ Pecchi. 4 arresti

Lo scorso 1 ottobre 2020, a Cassina de Pecchi, 4 sconosciuti avevano rapinato e sequestrato un giovani di 31anni all’interno di uno stabile abbandonato. Questa mattina, nella provincia di Milano e a Vigevano (PV), i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno arrestato e portato in carcere, in via cautelare, 2 italiani e 2 marocchini su un’ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano.

I 4 con diverse responsabilità hanno partecipato ad un sequestro di persona, aggravato da rapina e minacce, violenza privata, lesioni personali e indebito utilizzo di carte di credito. La vittima è un 31enne di Pioltello che ha sporto denuncia lo scorso 3 ottobre 2020 dopo che il primo ottobre era stato sequestrato e rapinato da 4 sconosciuti.

Altri particolari di questa brutta storia insieme ad un video saranno diffusi nel pomeriggio. La notizia sarà aggiornata.