Truffano usando il nome dell’Esselunga

Attenzione truffa. Il monito arriva dal sindaco di Corbetta Marco Ballarini. Si tratta di phishing ovvero sia una particolare tipologia di truffa realizzata sulla rete Internet attraverso l’inganno degli utenti. Si concretizza principalmente attraverso messaggi di posta elettronica ingannevoli. Qualora l’utente inserisca i propri dati riservati, questi saranno nella disponibilità dei criminali.

Pubblicità

“Via whatsapp e Facebook sta girando la truffa del 70’ anniversario di Esselunga. È palesemente un tentativo di truffa, phishing precisamente – spiega il primo cittadino corbettese – Tante persone hanno già perso soldi! Non cliccate, non inserite dati, NON si vince nulla!” conclude il sindaco di Corbetta.

Pubblicità

Per curiosità. Esselunga è stata fondata nel 1957, per cui non è comunque il 70esimo anniversario.

Pubblicità