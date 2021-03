In barba al coprifuoco imposto dal lockdown, alle 2.38 di domenica 21 marzo 2021 è scattata la chiamata al 118 per un ferimento da arma bianca ai danni di un 19enne, colpito in piazza Castello ad Abbiategrasso.

Sul posto sono giunti i carabinieri di Abbiategrasso e i sanitari della Croce Azzurra di Abbiategrasso che hanno medicato il malcapitato.