Aggressione nella notte in viale Molise 61. Caos a Milano

Milano. Aggressione in viale Molise. La notte del 20 marzo, poco prrma delle 3, su richiesta del 118, i militari del Nucleo Radiomobile e delle Stazioni Carabinieri Rogoredo e Vigentino sono intervenuti in viale Molise all’altezza del numero civico 61, per un’aggressione.

Cosa è successo

Quando sono arrivati i carabinieri hanno trovato 4 nordafricani, di 24, 25, 30 e 34 anni. Si trattava di senza fissa dimora e 3 di loro erano feriti da coltellate. Gli uomini di 24, 25 e 30 sono stati soccorsi dal personale sanitario della Croce Oro e della Misericordia e medicati. Mentre uno di loro veniva portato, in codice giallo al pronto soccroso dell’ospedale Policlinico, con una serie di ferite da taglio alla testa, gli altri due erano trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Città Studi in codice verde. Ambedue avevano tagli da coltello alle mani e alla testa.

Il quarto uomo era illeso ed è stato quello che ha chiesto aiuto chiamando il nue 112. L’uomo ha subito raccontato ai militari che, mentre era insieme insieme ai 3 feriti portati in ospedale, era stato aggredito da 5 persone, probabilmente loro connazionali, che li volevano rapinare.

All’interno dello stabile di viale Molise 61 c’erano 33 extracomunitari. I militari della Compagnia dei carabinieri Milano Porta Monforte, coadiuvati dal personale di rinforzo del 3° Reggimento “Lombardia”, hanno proceduto alla loro identificazione. Sono attualmente in corso indagini per la ricostruzione dei fatti.