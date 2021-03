Senzatetto a Milano. Soli, senza lavoro, senza casa ma con un cartone

Parco delle Basiliche, Milano. Il problema dei senzatetto a Milano è sempre più grave. In tanti anni lo si è prima negato e poi ignorato. Ora c’è anche la pandemia che ha distrutto la vita di tantissime persone che soffrono nel silenzio, non ne parla nessuno. li chiamano clochard, come se vivere un questo modo fosse una loro libera scelta.

Non trovo giusto chiedere chi sia la persona che dorme sotto quel sacco a pelo. Mi basta leggere ciò che ha scritto sul cartello. “Ho perso il lavoro, poi la casa e tutto. Grazie”. Non conosco la storia di quest’uomo, e non la voglio neppure raccontare. Deve essere un simbolo, uno dei tanti che in questo periodo va a mangiare alle mense dei poveri, che dorme per strada, ospite di amici, o di qualche persone caritatevole. Se si ammalano? Forse li portano in ospedale, se arrivano in tempo.

Il covid fra i senzatetto a Milano, per strada

Oggi si sanifica qualunque cosa, ma di sicuro lavarsi in queste condizioni è difficile, mangiare e restare sani è difficile, limitare i contatti sociali, rispettare le regole della zona rossa è impossibile. Non sapremo mai quali sono i numeri degli ammalati e dei positivi fra i senzatetto a Milano. Andranno a fare il tampone? Saranno segnalati come contatto di un positivo? Si assembreranno nei dormitori? E si stringeranno l’un l’altro fra non congiunti sotto i cartoni e nelle tende di fortuna?

Dal consiglio del municipio 6 un moto di indignazione

“Una vergogna che chi amministra la città, ammantandosi di una superiorità culturale, sociale e aggregativa che non ha, dopo dieci anni non è riuscito a risolvere il problema dei senzatetto a Milano, costretti a dormire dove capita. Siamo ad uno degli accessi al Parco delle Basiliche, quello dove era prevista una postazione dei vigili urbani, dimora di uno dei tanti e sorge spontanea la domanda: possibile che queste persone non possano essere aiutate a vivere in modo dignitoso? Che fine ha fatto la Milano con il cuore in mano? Un altro fallimento del centrosinistra. Giuseppe Carlo Goldoni, Consigliere Municipio 6.”