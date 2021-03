“La farmacia del corso” e Afigi Fiamme Gialle donano alla Rsa di Corbetta e alla coop “Farsi prossimo”

Venerdì 19 marzo 2021 “La Farmacia del corso” di Corbetta, Afigi (Associazione Fiamme Gialle), Farm le vostre carni e Effe di Michela Farioli hanno consegnato alla cooperativa sociale “Farsi prossimo” prodotti per l’igiene personale di adulti e bambini come: pannolini e assorbenti, biberon, bagnoschiuma, shampoo, dentifrici, nonché abiti e mascherine.

Pubblicità

Promossa dalla Fondazione Caritas Ambrosiana, la cooperativa sociale “Farsi prossimo” si sta impegnando a favore delle famiglie fragili attraverso progetti di accoglienza residenziale di chi, in periodo di pandemia, non ha più una casa o un lavoro o una prospettiva per il futuro.

Pubblicità

Il 27 marzo l’appuntamento è invece alla Rsa di Corbetta. Per far sentire la propria vicinanza agli anziani. Tali soggetti coinvolti da tempo in opere di solidarietà doneranno ai nonni della casa di riposo corbettese un grande nuovo di Pasqua e colombe pasquali.