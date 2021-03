Banca d’italia. “Abbiamo lavato 14mila euro in lavatrice. Ce li cambiate in euro veri?”

Milano. Ieri, 19 Marzo 2021, i militari della Stazione Carabinieri Duomo Principale e del Nucleo Banca d’Italia hanno denunciato in stato di libertà 3 cittadini egiziani, un 41enne e 2 di 58 anni, per possesso di banconote false.

In particolare, i 3 stranieri si sono presentati presso la Banca d’Italia di Milano di via Cordusio, e hanno esibito 287 banconote false del valore di € 50,00 l’una, per un valore complessivo di € 14.350,00 Hanno quindi chiesto al cassiere di “cambiarle”, precisando di averle accidentalmente lavate in lavatrice.

Il tempestivo intervento dei militari del Nucleo Banca d’Italia in servizio di vigilanza, nonché della pattuglia della stazione Duomo ha consentito di intercettare i malfattori all’esterno della banca, mentre cercavano di allontanarsi a bordo di un’autovettura, intestata a uno dei tre. Le banconote sono state sequestrate.