Materassi. In 5 dormivano su 2mila pneumatici usati

Cologno Monzese. In una palazzina via Mascagni 5 persone che dormivano su circa 2mila pneumatici usati come materassi. Li ha scoperti nei giorni scorsi la Polizia Locale di Cologno Monzese, dopo una serie di segnalazioni. Si trattava di un deposito abusivo.

4 stranieri e 1 italiano si erano costruiti un giaciglio su quello che si è rivelato essere un deposito illegale di materiale pericoloso, i pneumatici, all’interno di una palazzina. Alcuni locali dell’edificio erano già stati sequestrati nel 2016 quando gli agenti del Comando di polizia locale di Cologno Monzese avevano riscontrato la presenza di attività abusive. L’autorità giudiziaria procederà ora con le denunce e le sanzioni previste contro i diversi reati che sono stati riscontrati. Fra questi non mancheranno certamente quelli relativi al danno ambientale.

Ringraziamenti e complimenti

I commenti dell’amministrazione comunale di Cologno Monzese sono a sostegno del lavoro della polizia locale che ha effettuato l’intervento. L’Assessore Salvatore Lo Verso ha ringraziato gli agenti “Ringrazio la nostra Polizia Locale per la professionalità e l’attenzione con cui, ancora una volta, ha operato a tutela della nostra Città. Questi spazi di illegalità e abusivismo non sono tollerabili” e il sindaco Angelo Rocchi ha fatto loro i complimenti. “Ottimo lavoro della Polizia Locale di Cologno Monzese che grazie ad un’importante attività investigativa è riuscita ad arginare pericoli gravi per l’intera Comunità”.