L’Ue e il progetto lavoro per gli over 50 del Magentino

L’ambito del Magentino, in collaborazione con tutti i Comuni, ha avviato il progetto “Work in progress” che punta a dare un’opportunità lavorativa agli over 50 che si ritrovano in stato di disoccupazione. Il progetto gode del Fondo Sociale Europeo ed è promosso da Regione Lombardia proprio attraverso l’Unione Europea.

Il progetto prevede un percorso formativo di gruppo e, a seguire, l’attivazione di un tirocinio di tre mesi con il riconoscimento di un’identità di stage. La scadenza per presentare la domanda di ammissione è il 9 aprile 2021 e le informazioni, così come il modulo, sono disponibili al sito www.pdzmagentina.it Per chi non avesse la strumentazione o preferisce essere assistito, può rivolgersi all’Ufficio di Piano del suo Comune o chiedere al numero 02.9784503.

Possono accedere al progetto gli over 50 residenti in uno dei Comuni del Magentino e che sono disoccupati da non più di 12 mesi.