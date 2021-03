Festa del papà. Auguri ai miei 2 papà

Ci siamo ormai abituati a festeggiare gli anniversari e le feste senza incontrare le persone che amiamo. in via generale sono contraria agli articoli personali ma questa festa di San Giuseppe troppo particolare per me, che non potrò abbracciare e godere della compagnia dei miei 2 papà.

Io ne ho 2 cui fare gli auguri.

Il mio papà number 1

Il primo è il mio Dario Preti, conosciuto anche come Folo, che è il miglior papà del mondo, in assoluto e senza via di mezzo. Mi ha preso in braccio appena nata e mi ha accompagnato lungo tutta la vita, e continua a farlo anche se l’unico modo che ho ora per vederlo e parlarci sono le video chiamate con lo smartphone. E’ il papà che tutte le figlie vorrebbero. Riesce a ingigantire i miei successi e sminuire gli insuccessi. Potrete dire quello che volete, che il vostro lo supera, ma non vero, e il mio è decisamente il migliore di tutti. Auguri, papà, buona festa del papà.

Il mio papà number 2

Mancano meno di tre mesi e mio figlio Matteo diventerà papà. Non potrò vedere nemmeno lui ed è la sua prima festa del papà. Sorvoliamo sulle implicazioni che questo fatto porta con sè. il mio bambino si sta preparando ad affrontare il momento incredibile in cui si stringe per la prima volta un neonato fra le braccia, anzi una neonata. Non immagina ancora l’intensità delle emozioni che lo aspettano. Non immagina ancora le emozioni, le preoccupazioni e i sentimenti che l’impegno di essere l’uomo più importante nella vita di una bambina, che diventerà una donna, portano con sè. Inizia ora, ma sono certa che saprà essere all’altezza e che sarà meraviglioso come suo nonno. Auguri, Matteo, Buona festa del papà.