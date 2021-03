“La Casa del Fiore” di Norina: tutto per le cerimonie e altro ancora. Ossona

Battesimi, Comunioni, Cresime, matrimoni, lauree e cerimonie in gerenere. Perché diventare matti nel cercare le bomboniere da una parte, i fiori dall’altra, i regali per i testimoni nonché gioielli e allestimenti vari che rendano particolare un giorno che di per sé è indimenticabile? Questo discorso vale oggi più che mai con le restriioni imposte dal Covid e proprio a causa di quest’ultime, chi può, sceglie anche di organizzare il tutto in giardino, con magari erba da tagliare, potare piante e allestireambientazioni.

Beh, “La casa del fiore” di Norina Rosan, in piazza Litta Modignani a Ossona, offre una soluzione completa per tutto questo e anche di più, organizzando per esempio appuntamenti personalizzati fuori dagli orari di apertura standard per andatre in contro alle esigenze di chi lavora. Un’esperienza decennale in grado di consigliare.

Idee per sposi e invitati a “La casa del fiore” di Norina, Ossona

Un “Sì” speciale

Dagli allestimenti più classici a quelli più originali che includono anche le rose arcobaleno, senza dimenticare i cuscinetti porta fedi. “La casa del fiore” offre il servizio allestimento chiesa, municipio o casa e giardino con la possibilità di curare al massimo i dettagli. Pensate ad esempio ai gioielli per lui e per lei: dal classico filo di perle ai punti luce in cristallo che valorizzano il viso ma anche la cravatta nuziale o il taschino della giacca; punti luce o addirittura lettere in cristallo impreziosiscono il bouquet, le composizioni o una semplice rosa. E ancora, orologi per lui e per lei che possono diventare il regalo per i testimoni, nonché cornici a tema.

Allestimenti chiese “La casa del fiore” di Norina, Ossona

Via libera poi all’immaginazione con palloncini bianchi o colorati, carrozze decorate con fiori e altro ancora. Non solo idee che gli sposi possono avere per sé, per la cerimonia e per gli invitati, ma anche idee che gli invitati possono rivolgere alla coppia come cornici d’argento, vasi e porta essenze in cristallo, piante e mazzi di fiori.

Cresime e Comunioni

Un giorno che non si dimentica facilmente e che merita di essere curato in tutti i dettegli, a partire dai fiori. Questi, per colore e natura, possono essere abbinati a cerchietti per le bambine (di fiori freschi o artificiali) e alle bomboniere. Quest’ultime, per lui e per lei, possono essere economiche o ricercate come la rosa in cristallo o in argento colorato, possono riportare i simboli classici dell’Eucaristia o dare sfogo a una personalità esuberante con confetti multicolore.

Perché poi non fare pendant con i gioielli figlia/mamma e figlio/papà, dato che spesso i genitori fanno da madrina e padrino? Catenine con il crocifisso in acciaio o con cristalli, bracciali con i simboli del sacramento e così via possono mettere d’accordo tutti. Stesso discorso per gli invitati che possono regalare ai festeggiati un album fotografico e cornici a tema, gioielli, orologi, portachiavi e altri oggetti preziosi. E se in chiesa ci vogliono e mascherine, a “La casa del fiore” di Norina si trovano anche queste e in vari colori per abbinarsi in modo perfetto all’abbigliamento del giorno!

Mascherine casual ed eleganti

Sono nati

Che gioia ricevere una nuova vita! Fiocchi in tulle o di peluche, bomboniere classiche, originali, in argento, in porcellana, di carta, di stoffa, di cristallo e di tutti i prezzi. Anche in questo caso, gli invitati si possono sbizzarrire oltre che mamma e papà: porta ciuccio lavabili e arricchiti con argento, carillon, cornici a tema, collanine (con anche il nome della nascitura) abbinate agli orecchini per lei e altro ancora.

I servizi

I servizi offerti sono davvero tanti. Si parte dalla classica consegna a domicilio attiva anche e soprattutto ora (anche in ospedale ma in tempi di non pandemia per ammalati o puerpere). Allestimenti e composizioni si effettuano per le cerimonie e le feste, con anche i dettagli sopra indicati, in chiesa, in municipio o in luoghi privati. Con chi deve scegliere fiori, bomboniere e allestimenti si possono concordare appuntamenti anche fuori orario/giorni standard di apertura, così da venire in contro alle esigenze dei clienti e di chi lavora (telefono 333.3293135).

Per chi sceglie di ambientare la cerimonia in giardino o per chi semplicemente vuole rimetterlo a posto, “La casa del fiore” effettua lavori di giardinaggio: taglio erba, potature, sistemazione aiuole o aree fiorite, semina del prato e così via. Per tutte le occasioni si realizzano anche cerchietti, corone di alloro per laurea e composizioni con fiori freschi. Oltre alle classiche onoranze funebri con allestimento, si creano composizioni per tombe e loculi che vengono posizionate direttamente dalla fioreria nel caso in cui i parenti del defunto non si possano spostare da casa. Non si effettua il servizio interflora.

Il negozio di piazza Litta, Ossona (MI)

Orari

“La casa del fiore” è aperta il lunedì (solo su appuntamento), da martedì a sabato dalle 8.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 18, la domenica dalle 8.30 alle 12. Sono previste aperture speciali come per San Valentino, la festa della donna ecc, così come si possono concordare appuntamenti anche dopo l’orario di chiusura. Si possono inoltre visionare i prodotti, i fiori freschi e artificiali, le piante da interno e gli allestimenti sulla pagina Facebook e su Instagram.