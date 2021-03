Da Cologno Monzese un minuto di silenzio

Cologno Monzese. In occasione della giornata per le vittime dell’epidemia di Coronavirus, istituita dalla commissione Affari costituzionali del Senato, il Sindaco Angelo Rocchi ha disposto l’esposizione a mezz’asta delle bandiere sulla sede comunale di Villa Casati e ha chiesto alla Città di osservare un minuto di silenzio alle ore 11.00 in segno di cordoglio.

Il Sindaco Angelo Rocchi di Cologno Monzese ha detto che “Esattamente un anno fa a Bergamo, uno dei luoghi più colpiti nella prima ondata del Covid-19, una lunga fila di camion dell’esercito sfilava in uscita dalla Città per trasportare le centinaia di bare dei defunti in attesa di sepoltura. Oggi le vittime sono più di 100mila, oltre 200 nella nostra Città.

Per ricordare chi non è riuscito a sconfiggere il Covid-19, in occasione della giornata nazionale perle vittime dell’epidemia di Coronavirus, chiedo alla Comunità un minuto di silenzio alle ore 11.00 in segno di cordoglio e vicinanza a tutte le famiglie che hanno subito perdite e che stanno subendo le difficoltà legate all’emergenza sanitaria.

In questa giornata un pensiero va anche a tutto il personale sanitario, del soccorso, alle forze dell’ordine, alla Protezione Civile e a tutti coloro che con il proprio impegno si sono spesi senza sosta per garantire i servizi essenziali.