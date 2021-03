Bandiere a lutto a Vanzaghello

Vanzaghello ( Mi) Arconte Gatti, sindaco di Vanzaghello, ha affidato alle pagine social del comune del milanese il suo messaggio e il suo ricordo, a nome dell’intera cittadinanza , alle vittime del Coronavirus.

“Oggi, giovedì 18 marzo, in occasione della Giornata Nazionale in ricordo delle vittime del Covid, il Sindaco ha osservato, alle ore 11.00, un minuto di silenzio con le bandiere a mezz’asta presso il Municipio.

La cerimonia ha voluto ricordare le tante vittime della pandemia, rinnovando la loro memoria e onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari. È stata l’occasione per rivolgere un abbraccio collettivo a tutti coloro che se ne sono andati e che non hanno potuto avere il conforto dei propri cari nel momento del trapasso; un modo per riunirsi, anche se lontani, tutti assieme nel ricordo e nel cordoglio. Un’occasione di riflessione su un tempo che ha segnato l’intera comunità.