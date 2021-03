Federfarma. Ci si potrà vaccinare in farmacia

Federfarma, l’associazione di categoria delle farmacie private e rurali, ha messo a disposizione la rete di 19mila farmacie come punto per la vaccinazione del maggior numero di persone. E’ un vantaggio perchè se il vaccino è distribuito così capillarmente si potrà giungere velocemente alla ormai agognata immunità di gregge che ci permetterà di tornare alla normalità, o quasi. Non si tratterà ovviamente del vaccino che va conservato a -70° ma di quello stabile e, speriamo, monodose, che si può conservare in un frigorifero normale.

Federfarma ha accolto infatti con favore le dichiarazioni del Ministro della salute Roberto Speranza,

intervenuto davanti alle Commissioni riunite Affari sociali della Camera e Sanità del Senato

sull’imminente coinvolgimento delle farmacie nella somministrazione dei vaccini anti-Covid.

Le parole dei rappresentanti di Federfarma

In una fase in cui la priorità è incrementare rapidamente la copertura vaccinale, la rete delle oltre

19.600 farmacie capillarmente distribuite sul territorio rappresenta una risorsa immediatamente

disponibile per raggiungere l’obiettivo di vaccinare il maggior numero di persone nel minor tempo

possibile.

La rete delle farmacie, infatti, è attiva e operativa, al servizio della collettività anche nelle aree più

interne e non servite da altri presidi sanitari. Ci sono centinaia di piccoli centri, con pochissimi

abitanti, dove mancano la posta, la scuola e, in alcuni casi, lo studio del medico di medicina

generale ma è presente la farmacia. Lo stesso accade anche in molti quartieri dei grandi centri

urbani, distanti e mal collegati da ospedali e Asl.

Consentire la vaccinazione in farmacia, raggiungibile a piedi mediamente in cinque minuti da ogni

italiano, va incontro alle esigenze di milioni di cittadini, che altrimenti avrebbero grande difficoltà

ad accedere ad un punto vaccinale.

“Ringraziamo il Ministro Speranza per aver riconosciuto l’importanza della farmacia come presidio sanitario di prossimità, fin dall’inizio della pandemia al fianco dei cittadini” afferma il presidente di Federfarma Marco Cossolo. “Siamo dunque pronti a definire i termini e le modalità generali di carattere operativo per un’efficace campagna di vaccinazione in farmacia. In questo modo le farmacie italiane, come avviene già in molti Paesi europei, potranno dare un fondamentale contributo all’accelerazione della campagna vaccinale”.

