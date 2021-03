2 milioni di euro sequestrati ad un truffatore Rip deal. C’è anche la Villa con piscina e sala gaming

La Divisione Anticrimine della Questura di Milano ha eseguito un sequestro antimafia a Lainate e Imperia nei confronti di P.L., un 42enne con precedenti per reati contro il patrimonio, specializzato nelle truffe “rip deal”.

Lainate . La Polizia di Stato ieri a sequestro immobili, terreni e una villa di lusso con piscina, statue e sala gaming, per un valore complessivo di due milioni di euro a un truffatore “rip deal”.

