Enac. Avevamo già sospeso il nostro dirigente e comunque non è il vicedirettore dell’aeroporto

Roma. Pubblichiamo un comunicato stampa inviatoci dall’Enac, Ente nazionale Aviazione Civile, in cui chiede di aiutarlo a ristabilire la verità di alcuni particolari di una indagine, i cui particolari sono stati divulgati oggi dalla stampa. Dall’Enac precisano che il dirigente Enac che oggi è balzato alle cronache per essere stato coinvolto, era già stato sospeso dall’incarico lo scorso anno.

Dall’ Enac

“In relazione alle notizie stampa pubblicate oggi sul secondo filone dell’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Civitavecchia in merito ad attività svolte da alcune imprese presenti nello scalo di Roma Fiumicino, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac) precisa di aver sospeso il proprio funzionario coinvolto già dal 21 luglio 2020, a conclusione della prima parte delle indagini.”

Non è il vicedirettore dell’Aeroporto Roma Fiumicino

“Si evidenzia, inoltre, che si tratta di un funzionario e non, come erroneamente riportato da alcuni giornali ( n.d.r.: non il nostro), del vice direttore dell’aeroporto di Roma Fiumicino, carica peraltro non prevista nell’organigramma dell’Ente.”

“L’ENAC ha collaborato, sin dall’inizio, all’indagine prestando il proprio contributo per far sì che venisse fatta chiarezza sulle attività oggetto degli accertamenti e continuerà ad assicurare agli organi inquirenti e alla Magistratura tutto il proprio supporto per ogni

ulteriore approfondimento finalizzato a fare piena luce sui fatti e sulle responsabilità, a tutela dell’onorabilità e della professionalità dell’Ente e dei suoi dipendenti che svolgono quotidianamente le attività istituzionali di regolamentazione, controllo e vigilanza sul settore aereo con correttezza e trasparenza.”