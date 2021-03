Vento forte dalle 12 a Milano e provincia

Milano e provincia. Alert arancione della Protezione Civile regionale. Dalle 12 di oggi Milano e la provincia saranno colpite da raffiche di vento forte, che potranno raggiungere anche i 90 km orari.

I rischi del vento forte sono molti. Alberi e rami che possono cadere sulle auto in sosta oppure in transito, tegole piuttosto che cornicioni possono volare via dai tetti, è tutto ciò che non è ben francato può cadere o volar via trasportato dal vento. Poi, tutto ciò che vola in aria è destinato a cadere a terra e c’è quindi il pericolo che colpisca cose o persone.

Nel caso di incidenti o di pericoli imminenti il numero da chiamare è sempre il Nue 112 per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco, oppure il 115. Poi è necessario attendere i soccorsi sul posto, mettendosi però in posizioni che non siano pericolose.