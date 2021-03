Stazione di Porta Venezia. Se entri dalle uscite di sicurezza…

Nel corso degli accertamenti svolti, l’uomo ha tentato di disfarsi di circa 50 gr. di hashish e della somma di oltre 100 euro, il tutto sequestrato. Il 38enne, con precedenti specifici, è stato arrestato per detenzione illecita di stupefacenti.

I poliziotti, durante un servizio nei pressi della stazione di Milano Porta Venezia, insospettiti da un uomo che si introduceva arbitrariamente all’interno delle uscite di sicurezza della stazione, lo hanno seguito per poi sottoporlo a un controllo di polizia.

Milano , Stazione di Porta Venezia . Domenica 14 marzo la Polizia Ferroviaria di Milano ha arrestato un 38enne ecuadoriano, pluripregiudicato, per spaccio di stupefacenti.

