Polfer tende le orecchie e cattura spacciatore

Sabato 13 marzo alla stazione Centrale di Milano gli agenti della polfer, la Polizia Ferroviaria, di Milano hanno arrestato un senegalese di 43 anni, per spaccio di sostanze stupefacenti.

Pubblicità

Nel corso di servizi antiborseggio nella stazione di Milano Centrale, i poliziotti, in abiti civili, hanno notato un gruppo di persone note alle forze dell’ordine, che, muovendosi in modo sospetto, parlavano tra loro, asserendo di voler acquistare sostanze stupefacenti, in una piazza vicina.

Pubblicità

Gli agenti hanno seguito il gruppo intercettando lo spacciatore dal quale si stavano rifornendo di droga, l’uomo è stato trovato in possesso di circa 60 gr. di hashish, insieme alla somma di circa 100euro, ritenuta provento dell’attività illecita. Il 43enne senegalese è stato così arrestato.