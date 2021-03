Un ricercato catturato alla Stazione della Bovisa

Milano. Il 12 marzo, un 25enne della Guinea Bissau è stato arrestato dalla Polizia Ferroviaria di Milano alla stazione della Bovisa. Era un pluripregiudicato ricercato per reati relativi agli stupefacenti. I poliziotti lo hanno notato mentre arrivava in stazione con un treno da Saronno. Alla vista degli agenti ha mostrato segni di insofferenza e nervosismo.

Insospettiti dal suo comportamento, gli agenti della Polfer lo hanno fermato e invitato a seguirli in ufficio per un controllo. E’ in questo modo che hanno scoperto che nelle mutande nascondeva 3 involucri di cellophane in cui c’erano 230 grammi di hashish.

Dal controllo dei suoi documenti è invece emerso che a suo carico c’era un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Milano in seguito a varie condanne per spaccio di droga. Deve scontare 3 anni, 8 mesi e 29 giorni di reclusione. La droga è stata sequestrata, il 25 arrestato e condotto nel carcere milanese di San Vittore.