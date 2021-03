Le Persiane. Hai pensato che devi riverniciarle?

Ogni mattina apriamo le persiane, ma le guardiamo mai? Non ci facciamo caso fino a che non sono irreparabilmente danneggiate, ma sono un elemento importante di ogni casa. Come ogni altra cosa hanno bisogno di cure per mantenere la loro bellezza e la loro qualità. É qui che Dilegno InLegno può venire in vostro soccorso. Katia e Paolo infatti hanno accumulato anni di esperienza nella riverniciatura e ricondizionamento di infissi, come mostrano anche in una sezione dedicata sul loro sito (alla quale vi invito a dare un’occhiata!).

Il processo, ormai collaudato, vuole essere efficiente, semplice e comodo per il cliente: le persiane sono rimosse e portate in laboratorio per iniziare il lavoro; una volta in sede vengono carteggiate e sverniciate (se necessario) per rimuovere lo strato usurato; se sono rovinate o scheggiate, vengono sistemate le parti interessate; vengono poi riverniciate e infine riportate e rimontate a casa del cliente.

Abbiamo già visto Di Legno in Legno, laboratorio di artigianato di Ossona, che impiega il legno in tutte le sue forme. Si lavorano i materiali per riportare alla luce e donare nuova vita ad oggetti e arredi dimenticati dal tempo. Paolo e Katia, i due artigiani al cuore dell’azienda, danno vitale importanza anche alla manutenzione di quello che già si ha. Ormai tutto si può cambiare e comprare nuovo, ma perchè non riportare alla luce la bellezza delle cose che già si hanno?

Gelo e sole consumano le persiane in legno

Buttate un occhio fuori casa….come sono messi i vostri scuri? Avete bisogno anche voi delle abili mani di Paolo e Katia. Sicuramente riusciranno a trovare una soluzione ai vostri problemi e a donare nuova freschezza all’esterno della vostra casa e a prendersi cura delle vostre preziose persiane.

Da Dilegno Inlegno, creatività e qualità la fanno da padrone. Il loro catalogo è sempre aggiornato con pezzi unici ed inimitabili. Oltre al servizio di riverniciatura di persiane infatti, è ricco di prodotti per la casa e ha una sezione dedicata ai lavori su misura e personalizzati.

Paolo e Katia di Dilegno Inlegno è sempre disponibile a confrontarsi con le richieste dei propri clienti. Per rimanere sempre aggiornati, non dimenticatevi di seguirli sui social e di visitare il loro sito web www.dilegnoinlegno.it o il laboratorio, che si trova in via Ticino 1 a Ossona (MI).