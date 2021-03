Saracinesca abbassata festa in corso. Beccati al bar. Sesto San Giovanni

Alle ore 19:00, di sabato 13 marzo 2020, a Sesto San Giovanni, i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti in via Podgora, poiché transitando davanti ad un bar di proprietà di un cinese classe 1963.

I militari hanno notato che, nonostante la saracinesca fosse semi aperta, all’interno del locale vi erano varie persone intente a consumare bevande. All’esito dell’accertamento, gli operanti hanno sanzionato i 6 avventori presenti all’interno, tutti maggiorenni italiani e stranieri ed il proprietario per la violazione della normativa in merito all’emergenza sanitaria, con la chiusura dell’esercizio commerciale per 5 giorni.