Minorenne con marijuana fermato in pieno coprifuoco. Cologno Monzese

I Carabinieri della Tenenza di Cologno Monzese, alle ore 23:30 circa del 13 marzo, hanno denunciato in stato libertà alla Procura per i Minorenni di Milano, per false dichiarazioni sulla propria identità, un 16enne italiano, incensurato.

Il giovane è stato sorpreso dagli operanti in via Trento, senza giustificato motivo, e durante il controllo ha fornito false generalità, contestualmente è stato identificato un altro 16enne italiano, anch’egli incensurato, il quale, all’esito di una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 4 gr. di marijuana.

Entrambi i giovani sono inoltre stati sanzionati per la violazioni delle disposizioni volte al contenimento del contagio da covid-19.