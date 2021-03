Mangiavano e bevevano in barba al Covid. Chiusa trattoria a Conterico, Paullo

A Paullo nella serata di sabato 13 marzo 2020 i Carabinieri della Stazione, durante il servizio finalizzato al contenimento della diffusione del covid-19, hanno effettuato un controllo d’iniziativa presso una trattoria sita in Frazione Conterico.

Pubblicità

Qui i militari hanno sorprendeso all’interno 7 avventori intenti a consumare cibi e vivande. Per questo hanno provveduto alla chiusura provvisoria dell’attività per 5 giorni ed alla sanzione di tutte le persone per la violazione delle normative anti contagio.