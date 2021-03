Milano. Assembramento alcolico in piazza Archinto

Anche il proprietario di un pub della zona, che vendeva alcolici in violazione della normativa è stato segnalato per inosservanza alle misure anti contagio Covid 19.

I ragazzi si erano assembrati nella piazza, stando vicini vicini, e bevendo alcolici. Forse era la loro idea di festa di laurea con trasgressioni in tempo di pandemia

Nel corso della serata di ieri, a Milano , a seguito di numerose segnalazioni di assembramento pervenute sul NUE 112, i militari della Compagnia Milano Duomo , coadiuvati da personale del 3° Reggimento Lombardia, sono intervenuti in piazzale Archinto, ove hanno identificato e segnalato per inosservanza delle misure anti-CoViD 23 persone tra i 20 e i 28 anni, tutti italiani, molti dei quali studenti universitari.

Ilaria Maria Preti 4932 Articoli

Metà Milanese e metà Mantovana, sono il Direttore responsabile di Co Notizie -Zoom News. Ho iniziato giovanissima con cronaca, cibo e politica. Per anni a Tvci, una delle prime televisioni private, appartengo alla storia della televisione quasi nella stessa linea temporale dei tirannosauri. Dal 2000 al 2019 speaker di Radio Padania libera. Ora scrivo su alcune testate, coordino portali di informazione, sono una Web and Seo Editor Specialist