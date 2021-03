Grave malore per un bimbo di 9 anni a Legnano

Legnano. Un bambino di 9 anni questo pomeriggio, intorno alle 16, ha avuto un malore mentre si trovava in via Novara, in un impianto sportivo.

In suo soccorso, alla chiamata del 112, sono arrivati i soccorritori della Croce Rossa di Legnano, un’automedica dell’Ats ed è stato chiesto l’appoggio di un elicottero del 118, quando le condizioni del bambino sono parse preoccupanti.

Il bimbo è stato quindi stato portato in elicottero all’ospedale di Papa Giovanni di Bergamo, in codice rossa. Al momento non si conoscono le sue condizioni, ma generalmente per i bambini che hanno un malore o sono vittime in incidenti e devono essere trasportati in ospedale si alza il codice di priorità in via prudenziale di almeno un livello. Speriamo sia questo il caso.