Via Ponti. Un parco grande come un mini appartamento senza mobili

Municipio 4 Un nuovo parco è sorto in via Andrea Ponti. Ha il suo bel cartello con gli orari di apertura e chiusura con chiara la sua dicitura che lo eleva a parco comunale. Le sue dimensioni lasciano però perplessi. Sono poco più di quelle di un miniappartamento, non ha attrezzatura se non un vialetto centrale che va dall’entrata al muro di cinta. Un’area cani con un nome sbagliato? Forse, ma per esserlo manca comunque la fontanella dell’acqua, anche se un cestino c’è. Ci parla dello strano fatto Carlo Giuseppe Goldoni, consigliere del municipio 4.

municipio 4. entrata

unicipio 4 orari

municipio 4 dimensioni

parco al municipio 4entrata

“Una ferita aperta da sempre che questa amministrazione non ha saputo affrontare, degrado e abbandono sulle due sponde del Lambretto con i soliti accampamenti vicino la ferrovia e sporco in ogni. Un parco recintato senza strutture è l’ennesima sconfitta dell’amministrazione che non ha un sogno da realizzare in questo angolo di città. E basterebbe poco, ascoltare i residenti che di idee ne hanno da vendere, a pochi metri un giardino condiviso ha ridato luce ad un pezzetto di questo degrado. Forse era meglio chiamarla area cani invece di parco.” ci dice Carlo Goldoni. Intanto fa notare che Le sponde del Lambretto che passa poco distante sono una discarica, e comprendono degli strani “accampamenti” nascosti fra gli alberi.