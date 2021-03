Rapina da 400mila euro in via Faenza a Milano

Poi hanno prelevato circa 30 orologi per un valore approssimativo di 400mila euro, e si sono allontanati a bordo di un’auto. Il 52enne ha riportato lievi lesioni, medicate sul posto dai soccorritori dell’equipaggio dell’ambulanza della Misericordia di Milano, inviata sul posto dal 118. I carabinieri stanno effettuando le indagini per identificare dei due rapinatori.

Nella mattinata del 12 marzo 2021, alle 11:00 circa, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Milano Porta Magenta , della Stazione Milano Barona e del Nucleo Radiomobile, sono intervenuti in viale Faenza, presso un laboratorio di riparazione di orologi di lusso.

Metà Milanese e metà Mantovana, sono il Direttore responsabile di Co Notizie -Zoom News. Ho iniziato giovanissima con cronaca, cibo e politica. Per anni a Tvci, una delle prime televisioni private, appartengo alla storia della televisione quasi nella stessa linea temporale dei tirannosauri. Dal 2000 al 2019 speaker di Radio Padania libera. Ora scrivo su alcune testate, coordino portali di informazione, sono una Web and Seo Editor Specialist