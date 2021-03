Stazione Centrale. Latitante catturato dalla polfer

Stazione Centrale. La Polfer, la polizia ferroviaria, di Milano ha fermato e in seguito arrestato un pluripregiudicato italiano di 39 anni, mentre tentava di fuggire salendo su un treno. Era ricercato per aver commesso numerosi reati tra cui ricettazione e furto aggravato.

I poliziotti stavano effettuando un servizio di controllo ai viaggiatori in arrivo e partenza dalla Stazione Centrale di Milano. Si tratta di un sistema di controllo a pettine. In una zona di passaggio, scelta in base a delle strategie già rodate nel tempo, e si controllano i documenti delle persone che vi transitano. Qualcuno cade sempre nella rete. Infatti quado hanno controllato i documenti dell’italiano attraverso al banca dati interforze è emerso che l’uomo era ricercato. Doveva essere portato in carcere a seguito di un provvedimento emesso nel 2018 dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Chieti. Doveva scontare una pena di 5 anni, 8 mesi e 9 giorni di reclusione, e provvedere al pagamento di oltre 2000 euro di multa, per un cumulo pene.

L’uomo è stato quindi arrestato e portato nel carcere milanese, in attesa che sia definita la sua destinazione finale